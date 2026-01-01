一键安装部署 SolidInvoice。
开源的基于Symfony的开票应用程序，适用于自由职业者和小型企业，用于管理客户、报价和付款。
为 SolidInvoice 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SolidInvoice 构建什么
SolidInvoice 是一个基于 Symfony 框架构建的开源发票应用程序，专为需要简洁、专注的计费工具且无需每月 SaaS 费用的自由职业者、顾问和小型企业设计。它涵盖了从报价到收款的完整工作流程：管理客户和联系人，发送可转换为发票的报价单，跟踪付款，并配置税费和货币以符合您所在司法管辖区的规定。
在您自己的 VPS 上自托管 SolidInvoice 可以将客户记录、发票历史和支付数据保存在您控制的基础设施上——没有按用户计费，没有按发票计费，也没有第三方访问敏感财务信息的风险。首次运行向导会引导您完成数据库设置和创建初始管理员账户，并且捆绑的 MySQL 服务从首次部署开始就将所有事务数据存储在 Traefik 管理的 HTTPS 之后。
SolidInvoice 的主要功能
报价和发票
开具专业的报价单，一键即可转换为发票，从而消除销售到开票工作流程中的重复数据录入。
客户管理
在一个中央目录中跟踪客户、联系人和信用余额，其中包含每个客户的账单历史记录和未结余额。
周期性发票
为长期合作客户和订阅账单安排循环发票，并按照您定义的周期自动生成。
付款跟踪
记录针对发票的部分和全额付款，内置支持可插拔支付网关，例如 Stripe 和 PayPal。
多币种和税费
向国际客户开具当地货币账单，并配置多种税率以处理增值税、商品及服务税和区域税收结构。
在 Symfony 上构建
采用成熟的 Symfony PHP 框架，提供稳定、可扩展且具有长期维护记录的基础。
为什么要在 Hostinger 上运行 SolidInvoice
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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