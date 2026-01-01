SolidInvoice 是一个基于 Symfony 框架构建的开源发票应用程序，专为需要简洁、专注的计费工具且无需每月 SaaS 费用的自由职业者、顾问和小型企业设计。它涵盖了从报价到收款的完整工作流程：管理客户和联系人，发送可转换为发票的报价单，跟踪付款，并配置税费和货币以符合您所在司法管辖区的规定。

在您自己的 VPS 上自托管 SolidInvoice 可以将客户记录、发票历史和支付数据保存在您控制的基础设施上——没有按用户计费，没有按发票计费，也没有第三方访问敏感财务信息的风险。首次运行向导会引导您完成数据库设置和创建初始管理员账户，并且捆绑的 MySQL 服务从首次部署开始就将所有事务数据存储在 Traefik 管理的 HTTPS 之后。