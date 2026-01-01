Whoogle Search 是一个自托管的元搜索引擎，它代理 Google 搜索结果，同时剥离所有广告、跟踪像素、Cookie、AMP 链接和 IP 日志。搜索结果的外观和行为与 Google 类似，但没有任何隐私权衡。

VPS 上的自托管 Whoogle 使它可以作为浏览器或团队的默认搜索引擎，在默认情况下，搜索结果一致，尊重隐私。它支持深色和浅色主题、爆炸式搜索以快速定位站点、Tor 和 SOCKS 代理路由以及无 JavaScript 模式以实现最大兼容性。