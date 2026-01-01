Yamtrack 是一款自托管的媒体追踪应用程序，它将您的电影、电视剧、动漫、漫画、游戏、书籍和漫画的观看和播放列表整合到一个仪表板中。它从 TMDB 和其他来源获取元数据，为每个追踪的项目提供丰富的详细信息，并支持进度追踪和状态管理。

在 VPS 上自托管 Yamtrack 可以保护您的整个媒体消费历史的隐私，避免第三方追踪。Jellyfin 集成支持从您的媒体服务器自动追踪观看记录，日历视图显示预定的发布，并且从 Trakt、MAL 和 AniList 导入功能使从现有服务迁移变得简单直接。