Flagsmith 是一个开源的功能标志和远程配置平台，它允许开发人员在开关后面发布代码，将功能定位到用户细分，并在无需重新部署的情况下运行 A/B 测试。作为 LaunchDarkly 和 Split 的自托管替代方案，它为每个主要编程语言和移动框架提供了按环境划分的标志值、百分比发布、多变量变体、审计日志和 SDK。

在您的 VPS 上自托管 Flagsmith 可以将每个功能标志、用户细分和发布决策保留在您的基础设施内，而不是通过可能看到您的产品如何发布的第三方 SaaS。捆绑的任务处理器异步处理 webhook 交付、计划的标志更改和审计日志归档，而不会阻塞标志评估请求。