一键安装部署 Flagsmith。
开源功能开关和远程配置服务，用于暗发布代码、运行 A/B 测试以及按细分受众群定位用户。
为 Flagsmith 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Flagsmith 构建什么
Flagsmith 是一个开源的功能标志和远程配置平台，它允许开发人员在开关后面发布代码，将功能定位到用户细分，并在无需重新部署的情况下运行 A/B 测试。作为 LaunchDarkly 和 Split 的自托管替代方案，它为每个主要编程语言和移动框架提供了按环境划分的标志值、百分比发布、多变量变体、审计日志和 SDK。
在您的 VPS 上自托管 Flagsmith 可以将每个功能标志、用户细分和发布决策保留在您的基础设施内，而不是通过可能看到您的产品如何发布的第三方 SaaS。捆绑的任务处理器异步处理 webhook 交付、计划的标志更改和审计日志归档，而不会阻塞标志评估请求。
Flagsmith 的主要功能
标志和远程配置
从一个平台开启或关闭功能、按用户细分进行定位、提供多变量变体并提供远程配置值。
多环境推广
通过一键复制和按环境覆盖，将功能标志值从开发环境提升到预发布环境再到生产环境，以实现安全发布。
百分比推出
逐步按流量百分比推出功能，针对每个用户采用粘性分桶，从而确保同一用户在不同会话中获得一致的体验。
审计和审批
完整的审计日志，记录每次标志更改，并为生产环境中的敏感标志提供可选的更改请求审批工作流。
实时 SDK
适用于 JavaScript、Python、Java、Go、.NET、Ruby、PHP、iOS、Android、React Native 和 Flutter 的官方 SDK，并带有本地评估缓存。
集成和网络钩子
Slack、GitHub、GitLab、Bitbucket 和 webhook 集成会在标志在生产环境中发生变化时通知您的团队和 CI 流水线。
为什么要在 Hostinger 上运行 Flagsmith
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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