一键部署 ThingsBoard。
开源物联网平台，用于设备管理、实时遥测数据采集和自定义仪表板可视化。
为 ThingsBoard 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
ThingsBoard 的主要功能
实时仪表板
构建自定义仪表板，包含数十种小部件类型 — 图表、仪表、地图和表格 — 随着设备发送遥测数据实时更新。
可视化规则引擎
使用拖放式规则链编辑器处理设备数据，该编辑器可触发警报、转换有效载荷并将事件转发到外部系统。
MQTT 设备连接
通过 MQTT、HTTP 或 CoAP 连接传感器和微控制器，使用设备专属访问令牌，无需额外代理。
设备机群管理
将设备分组，分配共享属性，管理固件更新，并跟踪您的整个设备群中的设备状态。
多租户支持
创建独立的租户账户，拥有自己的设备、仪表板和用户角色 — 非常适合管理客户部署的产品公司。
警报和通知
定义基于阈值或规则的警报，当设备条件满足时，发送电子邮件、webhook 或平台通知。
为什么要在 Hostinger 上运行 ThingsBoard
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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