ThingsBoard 是一个开源物联网平台，它处理连接设备部署的整个生命周期——从设备配置和凭证管理，到实时遥测数据摄取、复杂事件处理和自定义仪表板可视化。它开箱即用地支持 MQTT、HTTP 和 CoAP 协议，使其几乎兼容任何微控制器、工业传感器或网关。

在您自己的 VPS 上自托管 ThingsBoard 意味着您的设备数据永远不会离开您的基础设施——这对于受数据主权要求约束的工业、医疗和智能建筑部署至关重要。凭借多租户支持，单个 ThingsBoard 实例可以为不同的团队、客户或项目提供隔离的环境。