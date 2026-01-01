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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Odoo 构建什么

Odoo 是一个全面的开源业务管理套件，全球120多个国家/地区的1000多万用户正在使用它。其模块化设计让您可以从所需的应用程序（如CRM、会计、库存、电子商务或项目管理）开始，并随着业务增长进行扩展，所有操作都通过一个统一的界面完成。

在您的VPS上自托管Odoo可以消除按用户订阅的成本，将所有业务数据置于您的控制之下，并让您能够自由安装自定义模块和集成，不受任何限制。此模板包含PostgreSQL，用于可靠的数据存储。

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你可以用 {name} 构建什么

Odoo 的主要功能

集成CRM与销售

在一个直接连接发票和库存的CRM中，跟踪销售线索、管理销售流程并自动化后续跟进。

内置电子商务

启动在线商店，配备拖放式建站助手、产品目录和支付网关集成。

会计与开票

处理多币种发票、税务合规和银行对账，无需单独的会计工具。

库存 & 制造

管理多个仓库的库存，运行MRP工作流程，并支持条形码扫描来跟踪生产。

模块化应用商店

从超过30,000个第三方模块中选择，通过行业特定的工作流程和集成来扩展Odoo。

为什么要在 Hostinger 上运行 Odoo

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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