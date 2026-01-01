flatnotes 是一款极简的自托管笔记应用程序，它围绕一个核心原则构建：您的笔记就是纯 Markdown 文件，仅此而已。没有数据库，没有供应商锁定，也没有复杂的数据结构——只有您服务器上的文本文件，您可以使用任何工具进行读取、编辑和备份。简洁的界面消除了干扰，让您可以专注于写作、整理并通过维基链接和全文搜索连接想法。

在您的 VPS 上自托管 flatnotes 意味着您的个人想法、研究笔记和日记完全保留在您的基础设施中——从不被扫描，从不被挖掘，也从不受第三方服务条款变更的影响。备份就像复制一个文件夹一样简单，您的笔记将永远保持可移植性。