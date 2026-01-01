Open WebUI是一个全面的、自托管的Web界面，用于大型语言模型，可与Ollama、OpenAI以及任何兼容OpenAI的API配合使用。在GitHub上拥有超过140,000颗星，它已成为云AI聊天服务的领先开源替代方案，提供现代化的ChatGPT式体验，同时兼具自托管的隐私性和控制权。

内置的检索增强生成（RAG）允许您从自己的文档中创建知识库，以便AI能够根据您的数据上下文回答问题。语音通话、图像生成、网络搜索集成和Python函数调用共同构成了一套功能集，可满足个人研究人员、开发团队和注重隐私的企业等各类用户的需求。