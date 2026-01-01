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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Open WebUI 构建什么

Open WebUI是一个全面的、自托管的Web界面，用于大型语言模型，可与Ollama、OpenAI以及任何兼容OpenAI的API配合使用。在GitHub上拥有超过140,000颗星，它已成为云AI聊天服务的领先开源替代方案，提供现代化的ChatGPT式体验，同时兼具自托管的隐私性和控制权。

内置的检索增强生成（RAG）允许您从自己的文档中创建知识库，以便AI能够根据您的数据上下文回答问题。语音通话、图像生成、网络搜索集成和Python函数调用共同构成了一套功能集，可满足个人研究人员、开发团队和注重隐私的企业等各类用户的需求。

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你可以用 {name} 构建什么

Open WebUI 的主要功能

多LLM支持

连接到 Ollama、OpenAI 或任何兼容 OpenAI 的 API，并在同一对话中切换模型。

文档 RAG

上传文档以创建知识库，并让AI根据直接从您的文件中提取的上下文来回答问题。

网络搜索集成

直接从15家以上搜索引擎提供商获取实时信息，并将其整合到AI对话中，无需离开界面。

语音 & 图像生成

内置语音转文本、文本转语音以及通过 DALL-E、ComfyUI 和 AUTOMATIC1111 进行的图像生成。

企业认证

LDAP、SCIM 2.0 和 OAuth 支持，以及用于团队和组织部署的基于角色的访问控制。

为什么要在 Hostinger 上运行 Open WebUI

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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