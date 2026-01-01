Faraday 是一个企业级漏洞管理平台，为安全团队提供了一个统一的工作区，用于发现、跟踪和修复其整个基础设施中的漏洞。它集成了80多种安全工具，自动导入并规范化来自各种扫描器和测试框架的扫描数据，以便团队可以专注于分析，而不是手动处理数据。

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