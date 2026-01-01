一键安装部署 Littlelink-Server。
无状态的自托管Linktree替代方案，适用于创作者个人简介页面，带有数十个内置社交品牌按钮。
为 Littlelink-Server 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Littlelink-Server 的主要功能
无状态容器
无需数据库或持久存储——整个页面从环境变量渲染，使部署快速且可一次性使用。
150多个品牌按钮
附带原生、可识别的按钮，支持 GitHub、YouTube、Mastodon、Bluesky、Patreon、Spotify，以及开箱即用的上百种其他服务。
浅色和深色主题
选择内置的浅色和深色演示模式，以匹配您的个人品牌，无需编写自定义CSS。
自定义按钮顺序
使用简单的逗号分隔列表重新排序链接的显示顺序，以便最重要的目的地保持在首屏。
开放图谱元数据
包含可配置的 Open Graph 和 Twitter Card 标签，以便在社交平台上预览时清晰地显示您的头像、姓名和简介。
可选的 Umami 分析
与自托管的 Umami 集成，以私密方式跟踪链接点击，无需第三方 Cookie 或外部跟踪器。
为什么要在 Hostinger 上运行 Littlelink-Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。