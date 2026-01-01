Littlelink-Server最高立减 70%

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无状态的自托管Linktree替代方案，适用于创作者个人简介页面，带有数十个内置社交品牌按钮。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Littlelink-Server 构建什么

Littlelink-Server 是一个轻量级、开源、无状态的生物链接服务，旨在作为 Linktree 的自托管替代方案。它渲染一个单一的着陆页，将您所有重要的链接——社交资料、内容频道、电子邮件、捐赠页面——聚合到一个短网址后面，您可以将其放在任何个人简介中。

由于整个页面都是从环境变量生成的，因此没有数据库，没有管理面板，也没有按用户计费。在您自己的 VPS 上自托管可以将访客流量、品牌和分析保留在您控制的基础设施上，完全拥有域名，并且不与第三方平台共享任何数据。

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你可以用 {name} 构建什么

Littlelink-Server 的主要功能

无状态容器

无需数据库或持久存储——整个页面从环境变量渲染，使部署快速且可一次性使用。

150多个品牌按钮

附带原生、可识别的按钮，支持 GitHub、YouTube、Mastodon、Bluesky、Patreon、Spotify，以及开箱即用的上百种其他服务。

浅色和深色主题

选择内置的浅色和深色演示模式，以匹配您的个人品牌，无需编写自定义CSS。

自定义按钮顺序

使用简单的逗号分隔列表重新排序链接的显示顺序，以便最重要的目的地保持在首屏。

开放图谱元数据

包含可配置的 Open Graph 和 Twitter Card 标签，以便在社交平台上预览时清晰地显示您的头像、姓名和简介。

可选的 Umami 分析

与自托管的 Umami 集成，以私密方式跟踪链接点击，无需第三方 Cookie 或外部跟踪器。

为什么要在 Hostinger 上运行 Littlelink-Server

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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