Littlelink-Server 是一个轻量级、开源、无状态的生物链接服务，旨在作为 Linktree 的自托管替代方案。它渲染一个单一的着陆页，将您所有重要的链接——社交资料、内容频道、电子邮件、捐赠页面——聚合到一个短网址后面，您可以将其放在任何个人简介中。

由于整个页面都是从环境变量生成的，因此没有数据库，没有管理面板，也没有按用户计费。在您自己的 VPS 上自托管可以将访客流量、品牌和分析保留在您控制的基础设施上，完全拥有域名，并且不与第三方平台共享任何数据。