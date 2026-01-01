Hugo 是世界上最快的静态网站生成器，采用 Go 语言编写，能够在毫秒级时间内构建完整的网站。它为文档门户、营销网站、个人博客和企业网站提供支持，服务于从个人开发者到 Kubernetes、Netlify 和 Let's Encrypt 等大型组织在内的各种团队。

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