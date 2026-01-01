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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Hugo 构建什么

Hugo 是世界上最快的静态网站生成器，采用 Go 语言编写，能够在毫秒级时间内构建完整的网站。它为文档门户、营销网站、个人博客和企业网站提供支持，服务于从个人开发者到 Kubernetes、Netlify 和 Let's Encrypt 等大型组织在内的各种团队。

在您自己的 VPS 上自托管 Hugo，可为您提供一个可从任何地方访问的持久开发环境——这对于分布式团队、自动化构建管道和暂存环境来说是理想的选择。您的网站骨架、主题配置和内容始终可以通过 SSH 访问，而无需依赖任何第三方托管服务。

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Hugo 的主要功能

毫秒级构建时间

Hugo 可以在一秒钟内构建包含数千页的大型网站，比基于 JavaScript 的生成器快得多。

零依赖

Hugo 以单个二进制文件形式发布，没有运行时依赖，从而消除了版本冲突并简化了部署流程。

内置资产管道

原生图像处理、JavaScript 打包、Sass 编译以及无需额外构建工具的 TailwindCSS 支持。

在线重载服务器

嵌入式开发服务器即时反映内容和设计更改，加速网站开发过程中的迭代。

多语言支持

原生i18n支持按语言划分的内容、URL和菜单，无需插件即可轻松构建多语言网站。

为什么要在 Hostinger 上运行 Hugo

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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