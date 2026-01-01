ServerStatus 是一个开源的多服务器监控系统，它从任意数量的远程机器收集 CPU、内存、磁盘和网络指标，并将其呈现在一个实时的网页仪表板中。每个受监控的服务器都运行一个轻量级客户端代理，该代理向中央 ServerStatus 服务器报告，从而无需部署沉重的可观测性堆栈，即可轻松获得整个基础设施的统一视图。

在您自己的 VPS 上自托管 ServerStatus 可以使所有基础设施指标保持私密并由您控制。网页仪表板实时更新，并且不需要数据库、复杂的配置管道和外部依赖项 — 只需要一个容器和一个列出您服务器的配置文件。