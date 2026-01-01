一键部署 Shlink
自托管短链接服务，支持品牌短链接、点击分析、二维码以及完整的 REST API。
为 Shlink 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Shlink 的主要功能
品牌短链接
在您自己的自定义域名上创建短链接，让您的品牌在所有共享内容中保持一致。
点击分析
跟踪详细的点击统计数据，包括地理位置、设备类型以及每个短链接的引荐来源数据。
二维码生成
自动为任何短链接生成二维码，可用于印刷材料、演示文稿和线下活动。
REST API 访问
通过完整的 REST API 编程创建和管理链接，从而实现与您现有工具和工作流程的集成。
链接过期和安全性
设置过期日期并密码保护敏感链接，以控制访问并强制执行限时共享。
为什么要在 Hostinger 上运行 Shlink
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。