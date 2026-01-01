MariaDB 是全球部署最广泛的关系型数据库之一，由 MySQL 的原始开发者创建，旨在永久保持开源。它提供完整的 ACID 合规性、MySQL 兼容性、多种存储引擎以及企业级功能，例如用于高可用性的 Galera Cluster — 使其成为各种规模的 Web 应用程序、SaaS 平台和数据工作负载的坚实基础。

在您自己的 VPS 上运行 MariaDB 为您提供专用的数据库资源、对配置和调优的直接控制，以及一个可供所有应用程序访问的共享数据库服务器 — 同时避免了托管数据库服务的开销和按资源计费的定价。