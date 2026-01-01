一键部署 NoteDiscovery。
自建 Markdown 知识库，支持图谱视图、反向链接，并通过 MCP 内置 AI 集成。
为 NoteDiscovery 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 NoteDiscovery 构建什么
NoteDiscovery 是一款轻量级的自托管笔记和知识库应用程序，它将所有内容作为纯 Markdown 文件存储在磁盘上——无需数据库、无需外部服务、无需供应商锁定。编辑器支持实时预览、LaTeX 数学公式、Mermaid 图表、语法高亮代码块和自动保存。交互式图视图通过维基链接（wikilinks）可视化笔记之间的连接，反向链接面板显示哪些笔记引用了当前笔记——这种链接思维工作流使 Obsidian 等工具广受欢迎，现在完全可以在您自己的服务器上使用。
内置的 MCP（模型上下文协议）服务器允许 Claude 和 Cursor 等 AI 助手直接查询和更新您的笔记，使 NoteDiscovery 成为少数开箱即用、原生集成 AI 代理的自托管笔记应用之一。
NoteDiscovery 的主要功能
图谱视图和反向链接
将笔记之间的连接可视化为交互式图谱，并查看哪些笔记引用了当前笔记 — 从而轻松浏览不断增长的知识库。
内置 MCP 服务器
原生模型上下文协议支持让像Claude和Cursor这样的AI助手直接读写你的笔记，无需额外的插件或配置。
富文本Markdown编辑器
实时预览、LaTeX 数学渲染、Mermaid 图表、50 多种语言的语法高亮，以及分屏编辑，都在一个基于浏览器的界面中实现。
公开笔记分享
为任何笔记生成一个受令牌保护的、带二维码的可共享URL，这样你就可以分享单个页面，而无需暴露整个知识库。
绘图与媒体支持
嵌入图像、音频、视频和PDF，并带有内联预览，以及创建应用内草图，这些草图以PNG文件形式与您的Markdown笔记一起保存。
为什么要在 Hostinger 上运行 NoteDiscovery
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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