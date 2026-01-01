NoteDiscovery 是一款轻量级的自托管笔记和知识库应用程序，它将所有内容作为纯 Markdown 文件存储在磁盘上——无需数据库、无需外部服务、无需供应商锁定。编辑器支持实时预览、LaTeX 数学公式、Mermaid 图表、语法高亮代码块和自动保存。交互式图视图通过维基链接（wikilinks）可视化笔记之间的连接，反向链接面板显示哪些笔记引用了当前笔记——这种链接思维工作流使 Obsidian 等工具广受欢迎，现在完全可以在您自己的服务器上使用。

内置的 MCP（模型上下文协议）服务器允许 Claude 和 Cursor 等 AI 助手直接查询和更新您的笔记，使 NoteDiscovery 成为少数开箱即用、原生集成 AI 代理的自托管笔记应用之一。