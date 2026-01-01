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集ERP、CRM、HRM、ATS和项目管理于一体的开源商业平台。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Ever Gauzy 构建什么

Ever Gauzy 是一个开源的业务管理平台，它将 ERP、CRM、HRM、ATS 和项目管理统一到一个单一的工作空间中。它专为需要跟踪时间、管理工资、运行销售渠道并报告盈利能力，而无需拼凑五个独立的 SaaS 订阅的机构、咨询公司和基于服务的团队设计。

在您自己的 VPS 上自托管 Gauzy，可以使客户数据、合同、发票和人力资源记录完全在您的控制之下，没有按用户收费，也没有供应商锁定。该平台由 Ever Co. 积极开发，在 GitHub 上有数千名贡献者，并拥有允许商业自托管的开源许可证。

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Ever Gauzy 的主要功能

统一的 ERP 套件

财务、库存、采购和会计模块共享一个统一数据模型，因此各部门的报告始终反映相同的数据。

内置CRM

跟踪潜在客户、交易、联系人和销售渠道，同时进行发票开具和项目交付，无需在不同工具之间导出数据。

人力资源管理和招聘管理系统

管理员工、候选人、休假、合同以及从发布职位到入职的完整招聘流程，尽在一个地方。

时间跟踪和工时表

原生时间跟踪，支持手动和自动录入，可直接集成到薪资、开票和项目盈利报告中。

多租户工作区

在一个部署上运行多个组织和团队，每个租户拥有独立的数据、权限和计费。

开放集成API

REST 和 GraphQL API 加上与 GitHub、Hubstaff、Upwork 和 Make.com 的 webhook 集成，让您能够扩展 Gauzy 以适应现有工作流程。

为什么要在 Hostinger 上运行 Ever Gauzy

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Sylvain
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