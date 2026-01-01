Ever Gauzy 是一个开源的业务管理平台，它将 ERP、CRM、HRM、ATS 和项目管理统一到一个单一的工作空间中。它专为需要跟踪时间、管理工资、运行销售渠道并报告盈利能力，而无需拼凑五个独立的 SaaS 订阅的机构、咨询公司和基于服务的团队设计。

在您自己的 VPS 上自托管 Gauzy，可以使客户数据、合同、发票和人力资源记录完全在您的控制之下，没有按用户收费，也没有供应商锁定。该平台由 Ever Co. 积极开发，在 GitHub 上有数千名贡献者，并拥有允许商业自托管的开源许可证。