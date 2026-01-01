一键部署 Node-RED。
低代码可视化编程工具，用于连接物联网设备、API和在线服务。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Node-RED 构建什么
Node-RED 是一个基于 Node.js 构建的流式可视化编程工具，它允许您使用基于浏览器的拖放编辑器将硬件、API 和在线服务连接起来。它最初由 IBM 开发，现在由 OpenJS 基金会维护，简化了自动化工作流的构建，无需编写复杂的代码——只需在画布上连接节点，即可在几秒钟内完成部署。
在您自己的 VPS 上自托管 Node-RED，您可以完全控制您的流及其处理的敏感数据，没有使用限制，没有速率限制，也不依赖于云平台。无论您是自动化物联网传感器、集成业务服务，还是编排 API 管道，Node-RED 都提供了一个灵活、可扩展的运行时，可在您需要的任何地方运行。
Node-RED 的主要功能
视觉流程编辑器
基于浏览器的拖放编辑器让您无需编写代码即可构建和部署复杂的集成，使自动化对所有人开放。
4,000+ 社区节点
直接从内置的调色板管理器安装用于MQTT、HTTP、数据库、云API以及数百种其他服务的节点。
物联网和 MQTT 原生
对MQTT、Modbus及其他物联网协议的一流支持，使Node-RED成为智能家居和工业自动化的标准平台。
JavaScript 函数节点
在流程中编写自定义JavaScript，以处理复杂的数据转换和业务逻辑，无需离开可视化编辑器。
流程共享和库
将流程导出为 JSON，并从 Node-RED 社区库导入预构建的流程，立即开始使用常见的集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Node-RED
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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