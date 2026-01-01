Node-RED 是一个基于 Node.js 构建的流式可视化编程工具，它允许您使用基于浏览器的拖放编辑器将硬件、API 和在线服务连接起来。它最初由 IBM 开发，现在由 OpenJS 基金会维护，简化了自动化工作流的构建，无需编写复杂的代码——只需在画布上连接节点，即可在几秒钟内完成部署。

在您自己的 VPS 上自托管 Node-RED，您可以完全控制您的流及其处理的敏感数据，没有使用限制，没有速率限制，也不依赖于云平台。无论您是自动化物联网传感器、集成业务服务，还是编排 API 管道，Node-RED 都提供了一个灵活、可扩展的运行时，可在您需要的任何地方运行。