部署 Wavelog 一键安装。
基于网络的业余无线电日志记录应用程序，用于跟踪QSO、管理奖项，并与LoTW和eQSL集成。
为 Wavelog 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Wavelog 的主要功能
奖项追踪
从您的日志数据中，跟踪DXCC、IOTA、SOTA、POTA以及其他主要的业余无线电奖项计划的进展。
LoTW & eQSL 同步
自动将QSO上传并确认到LoTW和eQSL，以获取电子奖项积分，无需手动提交。
CAT 无线电控制
通过CAT接口连接到您的电台，以便在实时操作期间自动填充频段、模式和频率字段。
竞赛记录
记录竞赛QSO，具备交换信息追踪功能和重复呼号检查，适用于竞技性业余无线电操作。
ADIF 导出
将您的完整日志导出为ADIF或Cabrillo格式，以便与其他日志软件或奖项提交系统配合使用。
为什么要在 Hostinger 上运行 Wavelog
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。