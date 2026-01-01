Wavelog 是一款现代的、基于网络的业余无线电日志应用程序，用于跟踪 QSO 并管理 DXCC、IOTA、SOTA 和 POTA 项目的奖项进度。它直接与 LoTW、eQSL 和呼号簿查询服务集成，并支持 CAT 无线电控制，以便在操作会话期间自动记录。

在 VPS 上自托管 Wavelog 可以让您的日志数据保持私密，并且可以从任何浏览器或移动设备访问，而无需依赖第三方云服务。竞赛日志记录、DX 集群集成、ADIF 和 Cabrillo 导出以及对多操作员的支持，使其成为严肃业余无线电操作员的完整电台日志解决方案。