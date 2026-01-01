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生产级 RAG 引擎，具备深度文档解析、知识图谱检索和多 LLM 支持。

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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 RAGflow 构建什么

RAGflow是一个生产就绪的检索增强生成引擎，围绕深度文档理解构建。与将文档视为纯文本的基本RAG实现不同，RAGflow在索引之前对PDF、电子表格、演示文稿和图像进行布局感知解析，以保留表格、图表和结构化内容的含义。

在您自己的VPS上自托管RAGflow可以保护您的文档隐私，并让您完全控制LLM提供商、分块策略和检索管道。内置的知识图谱和GraphRAG后端解锁了平面向量搜索无法比拟的跨文档推理能力。

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你可以用 {name} 构建什么

RAGflow 的主要功能

深度文档解析

布局感知提取能够处理PDF、Word文件、电子表格和扫描图像，同时保留纯文本解析器会破坏的表格、图表和结构。

知识图谱检索

内置的 GraphRAG 和知识图谱索引能够实现跨文档推理和关系查询，超越了平面向量搜索所能支持的范围。

多LLM支持

连接到 OpenAI、Azure OpenAI、Ollama、Anthropic、Google 以及 20 多家其他提供商，无需重新索引您的文档。

灵活的分块策略

选择通用、问答、手册、表格和论文分块模式，以匹配每种文档类型结构，从而实现最佳检索准确性。

多用户访问控制

基于角色的权限让团队能够共享知识库，同时将敏感文档集合限制给授权用户。

REST API 和 SDK

完整的 REST API 和官方 Python SDK 让您能够将 RAGflow 嵌入到您自己的应用程序中，并自动化文档摄取管道。

为什么要在 Hostinger 上运行 RAGflow

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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