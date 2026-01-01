一键部署 RAGflow。
生产级 RAG 引擎，具备深度文档解析、知识图谱检索和多 LLM 支持。
为 RAGflow 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
RAGflow 的主要功能
深度文档解析
布局感知提取能够处理PDF、Word文件、电子表格和扫描图像，同时保留纯文本解析器会破坏的表格、图表和结构。
知识图谱检索
内置的 GraphRAG 和知识图谱索引能够实现跨文档推理和关系查询，超越了平面向量搜索所能支持的范围。
多LLM支持
连接到 OpenAI、Azure OpenAI、Ollama、Anthropic、Google 以及 20 多家其他提供商，无需重新索引您的文档。
灵活的分块策略
选择通用、问答、手册、表格和论文分块模式，以匹配每种文档类型结构，从而实现最佳检索准确性。
多用户访问控制
基于角色的权限让团队能够共享知识库，同时将敏感文档集合限制给授权用户。
REST API 和 SDK
完整的 REST API 和官方 Python SDK 让您能够将 RAGflow 嵌入到您自己的应用程序中，并自动化文档摄取管道。
为什么要在 Hostinger 上运行 RAGflow
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。