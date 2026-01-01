RAGflow是一个生产就绪的检索增强生成引擎，围绕深度文档理解构建。与将文档视为纯文本的基本RAG实现不同，RAGflow在索引之前对PDF、电子表格、演示文稿和图像进行布局感知解析，以保留表格、图表和结构化内容的含义。

在您自己的VPS上自托管RAGflow可以保护您的文档隐私，并让您完全控制LLM提供商、分块策略和检索管道。内置的知识图谱和GraphRAG后端解锁了平面向量搜索无法比拟的跨文档推理能力。