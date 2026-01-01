tinyMediaManager 是一款自托管媒体管理器，通过从 TheMovieDB、TheTVDB 和 Fanart.tv 获取丰富的元数据、艺术作品和评分，来整理您的电影和电视节目收藏。它根据可配置的模板重命名文件，生成与 Kodi、Emby、Jellyfin、Plex 和 MediaPortal 兼容的 NFO 文件，并自动处理复杂的多碟和多集结构。

它以可通过 noVNC 访问的图形桌面环境形式部署，完全在您的浏览器中通过端口 4000 运行，无需任何客户端软件。在您的 VPS 上自托管意味着您的整个媒体库可以远程组织和维护，所有元数据都存储在本地并由您控制。