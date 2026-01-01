一键部署 tinyMediaManager
用于整理电影和电视节目、获取元数据以及为媒体中心生成NFO文件的跨平台媒体管理器。
为 tinyMediaManager 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 tinyMediaManager 构建什么
tinyMediaManager 是一款自托管媒体管理器，通过从 TheMovieDB、TheTVDB 和 Fanart.tv 获取丰富的元数据、艺术作品和评分，来整理您的电影和电视节目收藏。它根据可配置的模板重命名文件，生成与 Kodi、Emby、Jellyfin、Plex 和 MediaPortal 兼容的 NFO 文件，并自动处理复杂的多碟和多集结构。
它以可通过 noVNC 访问的图形桌面环境形式部署，完全在您的浏览器中通过端口 4000 运行，无需任何客户端软件。在您的 VPS 上自托管意味着您的整个媒体库可以远程组织和维护，所有元数据都存储在本地并由您控制。
tinyMediaManager 的主要功能
元数据获取
从 TheMovieDB、TheTVDB 和 Fanart.tv 提取电影和电视节目的丰富元数据、艺术作品、预告片和评分。
NFO 文件生成
创建Kodi、Emby、Jellyfin、Plex和MediaPortal支持的NFO文件，使您的媒体中心始终保持同步。
自动文件重命名
根据获取的元数据，使用完全可配置的模板重命名并重新组织您的媒体文件和文件夹。
电视剧支持
检测并组织多季、多集结构，包括特别节目、分割剧集以及其他命名约定。
基于浏览器的桌面
作为完整的桌面环境运行，可通过 noVNC 在任何浏览器中访问 — 无需 VNC 客户端或本地安装。
为什么要在 Hostinger 上运行 tinyMediaManager
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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