SoulSync 是一个智能音乐管理平台，它将您的流媒体账户（Spotify、Tidal、Qobuz 和 Deezer）连接到您的自托管音乐库。它自动同步播放列表，监控艺术家的最新发布，通过十个并行后台工作程序丰富元数据，并使用您偏好的命名约定组织下载文件。

与被动媒体服务器不同，SoulSync 主动管理您的收藏：它生成个性化的发现播放列表，同步收听历史，并与 Plex、Jellyfin 或 Navidrome 集成，使您的本地音乐库与您的流媒体品味保持同步。自托管可确保您的收听数据私密，并使您的收藏完全在您的掌控之中。