部署 MetaMCP 一键安装。
统一的MCP聚合器和网关，让您能够通过一个单一的端点管理、组合和公开您所有的MCP服务器。
为 MetaMCP 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 MetaMCP 构建什么
MetaMCP 是一个开源的 MCP（模型上下文协议）代理，它将多个 MCP 服务器聚合到一个统一的端点。它允许您将服务器分组到命名空间中，应用中间件进行速率限制和可观测性，并通过身份验证暴露端点 — 所有这些都无需修改您现有的 MCP 客户端。
在您自己的 VPS 上自托管 MetaMCP，让您完全掌控您的 AI 工具基础设施。将任何 MCP 客户端（Cursor、Claude Desktop 或自定义代理）连接到一个托管网关，将密钥保留在服务器端，并在服务器更改时无需重新配置每个客户端即可扩展您的工具生态系统。
MetaMCP 的主要功能
MCP 服务器聚合
将任意数量的 STDIO 或 HTTP MCP 服务器组合成一个您的客户端可以连接的统一端点。
命名空间工作区
将MCP服务器分组到隔离的命名空间中，并一键切换端点的整套工具。
API 密钥认证
通过Bearer令牌认证保护端点，以便只有授权的客户端和代理才能访问您的工具。
内置MCP Inspector
在内部检查和调试您的 MetaMCP 端点，并使用已保存的服务器配置来验证一切是否正常运行。
中间件支持
在所有聚合的MCP流量中应用可插拔中间件，用于速率限制、可观测性和安全性。
SSO 和 OAuth
对 OpenID Connect 提供商的支持，实现了企业单点登录，并与本地 Better Auth 会话管理并行。
为什么要在 Hostinger 上运行 MetaMCP
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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