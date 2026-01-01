MetaMCP 是一个开源的 MCP（模型上下文协议）代理，它将多个 MCP 服务器聚合到一个统一的端点。它允许您将服务器分组到命名空间中，应用中间件进行速率限制和可观测性，并通过身份验证暴露端点 — 所有这些都无需修改您现有的 MCP 客户端。

在您自己的 VPS 上自托管 MetaMCP，让您完全掌控您的 AI 工具基础设施。将任何 MCP 客户端（Cursor、Claude Desktop 或自定义代理）连接到一个托管网关，将密钥保留在服务器端，并在服务器更改时无需重新配置每个客户端即可扩展您的工具生态系统。