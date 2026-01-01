一键安装部署 LobeChat。
现代开源AI聊天界面，支持OpenAI、Anthropic、Ollama以及20多个其他LLM提供商。
为 LobeChat 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LobeChat 构建什么
LobeChat 是一个精致的开源 AI 聊天框架，拥有超过 75,000 个 GitHub 星标，它提供类似 ChatGPT 的体验，同时允许您连接到任何您选择的 LLM 提供商。它支持 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Mistral、Groq、Ollama 以及数十种其他服务——所有这些都通过一个统一的界面提供，并具备会话管理、插件、文件上传和语音支持功能。
自托管 LobeChat 意味着您的 API 密钥保留在您自己的基础设施上，会话数据绝不会被第三方平台记录，并且访问代码可确保您的实例保持私密。其轻量级的纯客户端架构无需数据库，可在同一 VPS 上与其他服务高效并行运行。
LobeChat 的主要功能
20多家LLM提供商
连接到 OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、Ollama 等，无需切换应用程序或管理单独的界面。
插入生态系统
通过内置插件系统，将聊天功能扩展至网络搜索、代码执行、图像生成以及其他功能。
文件与视觉支持
直接在对话中上传文档和图像，供具有视觉能力的模型进行分析。
自定义AI助手
创建可重用的人工智能角色，带有定制的系统提示和模型参数，用于特定任务或工作流程。
语音交互
使用文本转语音和语音转文本，与任何连接的LLM提供商进行免提对话。
为什么要在 Hostinger 上运行 LobeChat
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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