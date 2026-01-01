LobeChat 是一个精致的开源 AI 聊天框架，拥有超过 75,000 个 GitHub 星标，它提供类似 ChatGPT 的体验，同时允许您连接到任何您选择的 LLM 提供商。它支持 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Mistral、Groq、Ollama 以及数十种其他服务——所有这些都通过一个统一的界面提供，并具备会话管理、插件、文件上传和语音支持功能。

自托管 LobeChat 意味着您的 API 密钥保留在您自己的基础设施上，会话数据绝不会被第三方平台记录，并且访问代码可确保您的实例保持私密。其轻量级的纯客户端架构无需数据库，可在同一 VPS 上与其他服务高效并行运行。