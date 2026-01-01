部署 MantisBT 一键安装。
供软件团队记录缺陷、管理功能请求并协调项目工作流程的开源缺陷跟踪器。
为 MantisBT 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
MantisBT 的主要功能
可自定义的工作流
定义每个项目的状态转换、解决状态和访问规则，以便跟踪器反映每个团队如何实际地将工作从报告推进到解决。
细粒度权限
项目、类别和字段级别的基于角色的访问控制，确保敏感问题仅对需要查看的人员可见。
电子邮件通知
可配置的电子邮件规则在问题状态发生变化时通知报告者、处理者和关注者，确保没有任何缺陷或功能请求被遗漏。
自定义字段和过滤器
为问题添加任意自定义字段，并将复杂筛选器保存为命名视图，以便在不丢失上下文的情况下分类处理数千份报告。
插件架构
广泛的插件生态系统扩展了 MantisBT，使其具备源代码控制集成、额外的身份验证方法和报告附加组件。
REST 和 SOAP API
REST 和 SOAP 接口都让您能够编写问题创建脚本、自动化分类，并将跟踪器与 CI 管道或外部工具集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 MantisBT
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。