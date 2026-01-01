MantisBT (Mantis Bug Tracker) 是一个历史悠久的开源问题跟踪系统，使用 PHP 编写，供软件团队用于记录错误、管理功能请求以及协调多个项目的工作。它围绕可定制的工作流、细粒度的项目级权限和电子邮件通知构建，专注于问题管理，而没有完整项目管理套件的臃肿。

自托管 MantisBT 将报告的缺陷、附件和内部讨论保留在您控制的基础设施上 — 这对于其错误报告包含重现步骤、客户数据或专有代码的组织至关重要。此部署附带 MariaDB，用于持久的问题历史记录，并消除了许多商业问题跟踪系统收取的按用户许可费用。