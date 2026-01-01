一键安装 MLflow。
用于跟踪机器学习实验、管理模型以及监测生产环境中的LLM应用的开源平台。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 MLflow 构建什么
MLflow 是最大的开源 AI 工程平台，每月下载量超过 6000 万次。它涵盖了完整的机器学习生命周期：记录实验参数和指标，比较不同配置的运行结果，注册模型以进行部署，并管理它们在预生产和生产环境中的进展。通过自动日志记录，它原生支持 PyTorch、TensorFlow、scikit-learn、Hugging Face、LangChain 和数十种其他机器学习框架，采用时只需极少的代码更改。
版本 3 将 MLflow 扩展到 LLM 时代，为代理和 LLM 调用提供基于 OpenTelemetry 的分布式跟踪，通过 50 多个内置评估器进行系统评估，提供具有完整血缘跟踪的提示注册表，以及一个 AI 网关，该网关通过速率限制和成本控制将流量路由到 OpenAI、Anthropic 和其他提供商。自托管可将所有跟踪、工件和模型元数据保留在您控制的基础设施上。
MLflow 的主要功能
实验跟踪
记录每次训练运行的参数、指标、标签和工件。并排比较实验，以识别最佳模型配置。
模型注册表
集中管理跨暂存和生产环境的机器学习模型，并提供版本历史记录、审批工作流和团队级访问控制。
LLM & 代理追踪
捕获每次LLM调用和代理步骤的完整的基于OpenTelemetry的跟踪。在生产环境中调试延迟、token成本和输出质量。
LLM 评估
运行系统评估，使用50多种内置指标和LLM评判器。在质量退化影响生产用户之前进行跟踪。
提示注册表
对提示进行版本控制、测试和部署，并提供完整的血缘追踪。使用最先进的算法自动优化提示，以提高任务性能。
AI 网关
通过统一的OpenAI兼容API，将LLM请求路由到OpenAI、Anthropic及其他提供商，并提供速率限制和成本控制。
为什么要在 Hostinger 上运行 MLflow
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。