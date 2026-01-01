MLflow 是最大的开源 AI 工程平台，每月下载量超过 6000 万次。它涵盖了完整的机器学习生命周期：记录实验参数和指标，比较不同配置的运行结果，注册模型以进行部署，并管理它们在预生产和生产环境中的进展。通过自动日志记录，它原生支持 PyTorch、TensorFlow、scikit-learn、Hugging Face、LangChain 和数十种其他机器学习框架，采用时只需极少的代码更改。

版本 3 将 MLflow 扩展到 LLM 时代，为代理和 LLM 调用提供基于 OpenTelemetry 的分布式跟踪，通过 50 多个内置评估器进行系统评估，提供具有完整血缘跟踪的提示注册表，以及一个 AI 网关，该网关通过速率限制和成本控制将流量路由到 OpenAI、Anthropic 和其他提供商。自托管可将所有跟踪、工件和模型元数据保留在您控制的基础设施上。