Mopidy 是一个用 Python 编写的可扩展音乐服务器，它将数十个音频源桥接到一个播放队列后面。安装了匹配的扩展后，它可以与 Spotify、SoundCloud、TuneIn、Bandcamp、YouTube、播客和互联网广播一起流式传输本地文件，同时通过 MPD、HTTP 和 JSON-RPC API 公开它们，以便任何 MPD 客户端或 Web 前端都可以驱动相同的库。

此模板将 Mopidy 与流行的 Iris Web 前端捆绑在一起，为您提供一个基于浏览器的界面，用于从任何设备浏览库、构建队列和管理播放列表。在 VPS 上自托管 Mopidy 可以将您聚合的音乐源保留在一个私有端点后面，除了您已经使用的上游提供商之外，无需支付任何按源订阅费用。