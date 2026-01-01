一键安装部署 Mopidy。
一个可扩展的 Python 音乐服务器，通过单一浏览器界面，可从本地文件、Spotify、SoundCloud、TuneIn 等平台流式传输音乐。
为 Mopidy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Mopidy 构建什么
Mopidy 是一个用 Python 编写的可扩展音乐服务器，它将数十个音频源桥接到一个播放队列后面。安装了匹配的扩展后，它可以与 Spotify、SoundCloud、TuneIn、Bandcamp、YouTube、播客和互联网广播一起流式传输本地文件，同时通过 MPD、HTTP 和 JSON-RPC API 公开它们，以便任何 MPD 客户端或 Web 前端都可以驱动相同的库。
此模板将 Mopidy 与流行的 Iris Web 前端捆绑在一起，为您提供一个基于浏览器的界面，用于从任何设备浏览库、构建队列和管理播放列表。在 VPS 上自托管 Mopidy 可以将您聚合的音乐源保留在一个私有端点后面，除了您已经使用的上游提供商之外，无需支付任何按源订阅费用。
Mopidy 的主要功能
Iris Web前端
捆绑的 Iris 扩展提供精致的浏览器用户界面，用于从桌面或移动设备浏览来源、排队播放曲目和管理播放列表。
多源播放
安装扩展程序以将 Spotify、SoundCloud、TuneIn、Bandcamp、YouTube、播客和本地文件合并到一个统一的队列中。
MPD协议支持
通过端口 6600 支持音乐播放器守护进程协议，因此任何 MPD 客户端（例如 ncmpcpp、M.A.L.P. 或 Cantata）都可以控制播放。
pip可安装的扩展
在部署时通过 PIP_PACKAGES 变量添加新源，无需重新构建镜像或编辑配置文件。
JSON-RPC HTTP API
完整的HTTP和WebSocket API让您能够围绕相同的引擎构建自定义控制器、语音助手或家庭自动化触发器。
Snapcast 已就绪
默认音频管道写入 Snapcast FIFO，以便您可以在需要时在其之上叠加多房间同步播放。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mopidy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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