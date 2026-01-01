LavinMQ是一款轻量级、高性能的消息代理，基于AMQP 0-9-1协议构建。它专为高吞吐量设计，基准测试显示每秒可处理高达一百万条消息，同时保持低内存和CPU使用率——这使其成为需要可靠消息传递而又不想承担沉重基础设施开销的团队的理想选择。

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