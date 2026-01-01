一键部署 LavinMQ。
高性能 AMQP 消息代理，每秒处理多达一百万条消息，并带有内置的 Web 管理界面。
为 LavinMQ 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
LavinMQ 的主要功能
高吞吐量
LavinMQ 经过基准测试，每秒可处理多达一百万条消息，为高要求的消息传递工作负载提供卓越的性能。
AMQP 和 MQTT 支持
原生支持 AMQP 0-9-1 和 MQTT 协议，使其兼容广泛的消息客户端和库。
网页管理界面
内置管理界面让您从任何浏览器监控队列、交换机、连接以及消息速率。
高级交换类型
支持直接、主题、扇出、一致性哈希、死信和延迟消息交换，以实现灵活的路由逻辑。
集群和联邦
通过内置的集群和联邦支持，实现分布式、高可用性部署的横向扩展。
Prometheus 集成
暴露指标供 Prometheus 抓取，从而实现与 Grafana 仪表盘和告警管道的无缝集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 LavinMQ
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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