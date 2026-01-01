一键安装部署 Dozzle。
轻量级Web界面，用于实时查看Docker容器日志，具有即时容器发现功能，且无需配置。
为 Dozzle 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Dozzle 的主要功能
实时日志流
将实时容器输出直接流式传输到浏览器，并带有自动滚动功能，以便您在日志行写入的瞬间就能看到新的日志行。
即时容器发现
自动检测主机上所有正在运行的容器 — 无需手动配置即可开始查看日志。
搜索和筛选
按关键词搜索日志内容，或按容器名称和时间范围筛选，以快速隔离错误和相关事件。
多容器视图
在单个浏览器窗口中并排监控多个服务，从而减少调试会话期间的上下文切换。
零外部依赖
仅需要 Docker socket — 无需数据库、无需日志转发器，也无需占用额外资源的代理进程。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dozzle
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。