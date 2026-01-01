Dozzle 是一个零配置的 Web 界面，用于实时监控 Docker 容器日志。它会自动发现主机上的每个容器，并将其输出直接流式传输到简洁、响应迅速的浏览器 UI 中——无需日志代理，无需外部存储，除了挂载 Docker 套接字之外，无需任何设置。

开发人员使用它在调试期间同时监视多个服务，而运维人员则依靠它进行快速事件分类。强大的搜索和过滤功能让您无需离开浏览器即可轻松隔离所需的精确日志行。Dozzle 资源占用极少，没有数据库依赖，可以在任何 VPS 上与生产工作负载舒适地并行运行。