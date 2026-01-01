Skyvern 是一个开源的 AI 浏览器自动化平台，它使用大型语言模型和计算机视觉与网站进行交互，就像人类一样 — — 阅读和理解页面内容，而不是依赖脆性的 CSS 选择器或 XPath。这使得它能够适应打破传统自动化脚本的布局更改和动态内容。

VPS 上的自托管 Skyvern 可将您的自动化工作流、刮除的数据和 API 凭据完全保留在基础架构内。借助 Python 和 TypeScript SDK、RESTful API 以及一流的基准性能，Skyvern 是大规模实现可靠、智能 Web 自动化的基础。