一键安装部署 Checkrr。
扫描 Plex 和 Jellyfin 媒体库，查找损坏的媒体，并通过 Sonarr、Radarr 和 Lidarr 自动替换损坏的文件。
为 Checkrr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Checkrr 构建什么
Checkrr 是一款开源库完整性扫描器，可保护大型媒体收藏免受静默损坏。它对您媒体库中的每个视频、音频和字幕文件运行 ffprobe、magic-number 和 mimetype 检查，然后将已验证的文件哈希到 bbolt 数据库中，这样未来的扫描可以跳过已知完好的内容，并在几分钟而不是几小时内完成。
当文件检查失败时，Checkrr 会连接到您已运行的 arr stack — Sonarr、Radarr 或 Lidarr — 删除损坏的副本，并通过匹配服务触发新的下载。自托管 Checkrr 使您的媒体库存处于您自己的控制之下，没有第三方 API 限制，并且零持续成本。
Checkrr 的主要功能
ffprobe完整性扫描
检测 Plex 和 Jellyfin 在播放期间静默跳过的截断、标记错误和无法播放的文件。
Sonarr Radarr Lidarr
移除损坏的文件，并通过您现有的arr堆栈触发新的下载，无需手动干预。
基于哈希的快速重新扫描
将文件哈希存储在bbolt数据库中，以便重复扫描可以跳过已验证内容，并在几分钟内完成对多TB库的扫描。
多实例数组支持
同时连接到多个 Sonarr 和 Radarr 实例，并为 4K、动漫和标准媒体库提供每个实例的路径映射。
内置通知
将结果发送到 Discord、Telegram、Gotify、ntfy、Pushover、webhooks、SMTP 和 Healthchecks，用于无人值守的计划扫描。
为什么要在 Hostinger 上运行 Checkrr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。