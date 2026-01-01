Checkrr 是一款开源库完整性扫描器，可保护大型媒体收藏免受静默损坏。它对您媒体库中的每个视频、音频和字幕文件运行 ffprobe、magic-number 和 mimetype 检查，然后将已验证的文件哈希到 bbolt 数据库中，这样未来的扫描可以跳过已知完好的内容，并在几分钟而不是几小时内完成。

当文件检查失败时，Checkrr 会连接到您已运行的 arr stack — Sonarr、Radarr 或 Lidarr — 删除损坏的副本，并通过匹配服务触发新的下载。自托管 Checkrr 使您的媒体库存处于您自己的控制之下，没有第三方 API 限制，并且零持续成本。