一键安装 DokuWiki。
简单、无需数据库的维基平台，用于技术文档和团队知识库。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 DokuWiki 构建什么
DokuWiki 是一个轻量级、符合标准的维基，它将所有内容存储在纯文本文件中，而不是数据库中。这种基于文件的设计使设置变得非常简单，备份也极其容易——只需复制文件即可。尽管它很简单，DokuWiki 仍提供了功能齐全的编辑体验、分层命名空间组织、精细的访问控制以及一个庞大的插件生态系统，可以在不增加基础设施复杂性的情况下扩展功能。
在您的 VPS 上自托管 DokuWiki 可以让您的文档保持私密性，并完全按照您自己的意愿进行访问。没有按用户收费，没有外部服务依赖，也没有数据离开您的基础设施——这使其成为内部维基、技术操作手册和任何规模团队知识库的可靠长期选择。
DokuWiki 的主要功能
无需数据库
所有内容都存储为纯文本文件，消除了其他维基平台常见的数据库设置和维护开销。
内置版本控制
每次编辑都会通过完整的差异视图进行跟踪，并支持一键回滚，因此任何内容更改都不会永久丢失。
灵活的访问控制
用户组和页面级权限让您能够限制或开放 wiki 的某些部分，以精确地面向恰当的受众。
丰富的插件生态系统
数百个社区插件增加了诸如语法高亮、图表、任务列表以及集成等功能，而无需触及核心代码。
轻松备份
由于内容是纯文件，备份整个维基就像复制一个目录或将其包含在任何基于文件的备份策略中一样简单。
为什么要在 Hostinger 上运行 DokuWiki
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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