DokuWiki 是一个轻量级、符合标准的维基，它将所有内容存储在纯文本文件中，而不是数据库中。这种基于文件的设计使设置变得非常简单，备份也极其容易——只需复制文件即可。尽管它很简单，DokuWiki 仍提供了功能齐全的编辑体验、分层命名空间组织、精细的访问控制以及一个庞大的插件生态系统，可以在不增加基础设施复杂性的情况下扩展功能。

在您的 VPS 上自托管 DokuWiki 可以让您的文档保持私密性，并完全按照您自己的意愿进行访问。没有按用户收费，没有外部服务依赖，也没有数据离开您的基础设施——这使其成为内部维基、技术操作手册和任何规模团队知识库的可靠长期选择。