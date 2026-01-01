Qdrant是一个生产级的开源向量相似度搜索引擎，专为AI和机器学习工作负载而构建。它存储高维向量以及丰富的有效载荷元数据，并使用HNSW索引、多种距离度量和高级过滤提供亚毫秒级的最近邻查询服务——所有这些都可通过REST和gRPC API访问。

在VPS上自托管Qdrant，让您完全控制内存分配、索引配置和数据驻留，而无需承担托管向量数据库服务的按查询计费或连接限制，使其成为AI初创公司和扩展语义搜索或RAG管道团队的理想选择。