部署 Qdrant 一键安装。
用于语义搜索、推荐和 AI 驱动的应用程序的高性能开源向量数据库。
为 Qdrant 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Qdrant 的主要功能
亚毫秒级搜索
HNSW 索引能够对数百万个向量进行近乎即时的最近邻查询，从而使 AI 应用程序在任何规模下都能保持响应迅速。
负载过滤
在查询时，根据任意元数据字段筛选搜索结果，并在单个请求中结合向量相似性与结构化条件。
多种距离度量
选择余弦、欧几里得或点积距离，以匹配您的应用程序使用的嵌入模型，而无需重新索引数据。
REST 和 gRPC API
将 Qdrant 集成到任何语言或框架中，可以使用 OpenAPI REST 接口或高吞吐量 gRPC API，以处理对延迟敏感的工作负载。
量化支持
标量量化和乘积量化显著减少内存占用，让您能够在相同硬件上索引更大的数据集而不损失质量。
为什么要在 Hostinger 上运行 Qdrant
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。