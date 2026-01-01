TubeSync 是一款适用于 YouTube 的自托管 PVR 式工具，它监控频道和播放列表，并在新视频发布时自动下载。它就像一个用于在线内容的 DVR，无需手动干预即可保持您的媒体库最新。

在 VPS 上自托管 TubeSync 意味着即使您的设备处于关闭状态，下载也会在后台持续运行。它与 Plex 和 Jellyfin 媒体服务器集成，自动处理元数据和缩略图，并支持关键字过滤和质量截断以节省存储空间。