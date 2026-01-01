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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Yaade 构建什么

Yaade是一个开源的自托管API开发环境，旨在作为基于云的API客户端的隐私优先替代方案。与将您的API集合和密钥存储在第三方服务器上的托管工具不同，Yaade将所有数据（包括凭据、令牌和请求历史记录）保存在您自己的基础设施上。

团队可以安全地共享API集合，管理多个环境，将JavaScript脚本作为cron作业或通过API运行，并从OpenAPI或Postman导入。凭借内置的多用户支持、访问令牌、OAuth2/OIDC认证以及无需额外设置的基于文件的H2数据库，Yaade对于单个开发者来说足够轻量，但对于整个工程团队来说又足够强大。

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你可以用 {name} 构建什么

Yaade 的主要功能

协作收藏

通过基于角色的访问权限，在您的整个团队中共享 API 集合，确保每个人都使用同一真实来源，无需复制粘贴请求。

多环境支持

定义独立的开发、预发布和生产环境，然后即时切换上下文，无需手动更新URL或令牌。

内置脚本

编写 JavaScript 脚本以自动化 API 工作流、运行测试或串联请求 — 并将它们安排为 cron 作业或通过内置 API 触发。

OpenAPI 和 Postman 导入

从 OpenAPI 规范或 Postman 导出导入现有集合，无需从头开始重建请求库即可迁移您的团队。

OAuth2 和 OIDC 认证

使用 OAuth2 和 OIDC 与外部身份提供商集成，以便您的团队可以使用现有的公司凭据登录，而无需管理单独的账户。

无需设置数据库

Yaade 使用嵌入式 H2 文件数据库，因此无需配置单独的数据库容器 — 只需启动容器，您的数据就会自动持久化。

为什么要在 Hostinger 上运行 Yaade

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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