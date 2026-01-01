Yaade是一个开源的自托管API开发环境，旨在作为基于云的API客户端的隐私优先替代方案。与将您的API集合和密钥存储在第三方服务器上的托管工具不同，Yaade将所有数据（包括凭据、令牌和请求历史记录）保存在您自己的基础设施上。

团队可以安全地共享API集合，管理多个环境，将JavaScript脚本作为cron作业或通过API运行，并从OpenAPI或Postman导入。凭借内置的多用户支持、访问令牌、OAuth2/OIDC认证以及无需额外设置的基于文件的H2数据库，Yaade对于单个开发者来说足够轻量，但对于整个工程团队来说又足够强大。