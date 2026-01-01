一键安装部署 Yaade。
开源、自托管的协作式API开发环境，专为重视数据隐私的团队打造。
为 Yaade 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Yaade 的主要功能
协作收藏
通过基于角色的访问权限，在您的整个团队中共享 API 集合，确保每个人都使用同一真实来源，无需复制粘贴请求。
多环境支持
定义独立的开发、预发布和生产环境，然后即时切换上下文，无需手动更新URL或令牌。
内置脚本
编写 JavaScript 脚本以自动化 API 工作流、运行测试或串联请求 — 并将它们安排为 cron 作业或通过内置 API 触发。
OpenAPI 和 Postman 导入
从 OpenAPI 规范或 Postman 导出导入现有集合，无需从头开始重建请求库即可迁移您的团队。
OAuth2 和 OIDC 认证
使用 OAuth2 和 OIDC 与外部身份提供商集成，以便您的团队可以使用现有的公司凭据登录，而无需管理单独的账户。
无需设置数据库
Yaade 使用嵌入式 H2 文件数据库，因此无需配置单独的数据库容器 — 只需启动容器，您的数据就会自动持久化。
为什么要在 Hostinger 上运行 Yaade
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。