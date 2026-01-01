一键安装部署 Dragonfly。
高性能、兼容Redis的内存数据存储，专为现代硬件设计，可提供比Redis高出25倍的吞吐量。
为 Dragonfly 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Dragonfly 构建什么
Dragonfly是一个现代的内存数据存储，完全兼容Redis和Memcached API，这意味着任何使用Redis的现有应用程序只需更改连接字符串即可切换到Dragonfly。Dragonfly从头开始为多核CPU设计，采用无共享的每核线程架构，在相同硬件上，其吞吐量比Redis高出25倍，同时，对于相同的数据集，它使用的内存显著减少。
自托管Dragonfly为您的应用程序提供高性能缓存和数据结构存储，无需按操作付费或受连接限制。内置的HTTP管理控制台提供服务器指标和诊断信息，可从任何浏览器访问，同时完全兼容Redis CLI和所有Redis客户端库。
Dragonfly 的主要功能
兼容 Redis API
作为 Redis 的替代品直接使用 — 任何使用 Redis 客户端库的应用程序，只需更改连接字符串即可与 Dragonfly 配合使用。
25倍 Redis 吞吐量
多线程无共享架构充分利用所有CPU核心，在相同硬件上，其每秒操作数可达单线程Redis的25倍以上。
降低内存使用率
新颖的数据结构实现与Redis相比，对于相同的数据集，可将内存消耗降低高达30%，让您在更小的VPS上存储更多数据。
内置管理控制台
同一端口的HTTP管理界面提供服务器统计信息、内存使用情况以及可直接从浏览器访问的诊断。
Memcached 兼容
除了 Redis 命令之外，还接受 Memcached 文本协议命令，使其能够同时作为这两种缓存系统的即插即用替代品。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dragonfly
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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