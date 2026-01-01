Dragonfly是一个现代的内存数据存储，完全兼容Redis和Memcached API，这意味着任何使用Redis的现有应用程序只需更改连接字符串即可切换到Dragonfly。Dragonfly从头开始为多核CPU设计，采用无共享的每核线程架构，在相同硬件上，其吞吐量比Redis高出25倍，同时，对于相同的数据集，它使用的内存显著减少。

自托管Dragonfly为您的应用程序提供高性能缓存和数据结构存储，无需按操作付费或受连接限制。内置的HTTP管理控制台提供服务器指标和诊断信息，可从任何浏览器访问，同时完全兼容Redis CLI和所有Redis客户端库。