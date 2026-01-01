一键安装部署 Multica。
开源托管代理平台，可将编码AI代理转变为你可以分配工作的队友。
为 Multica 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Multica 构建什么
Multica 是一个开源的托管智能体平台，让您能够将编码AI智能体视为队友，而不是一次性聊天会话。您可以将任务分配给特定的智能体，实时查看它们的进度，并构建一个可重用的技能库，该技能库会随着团队的协作而不断积累。它通过一个轻量级守护程序支持任何本地安装的智能体CLI——Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Gemini 等——该守护程序将您的机器连接回中央服务器。
在您的VPS上自托管Multica，可以将每个任务、代码更改和集成凭据保留在您自己的基础设施中，无需按席位付费，也没有第三方智能体遥测。预配置了带有pgvector的PostgreSQL，因此平台从首次启动即可投入生产。
Multica 的主要功能
多代理支持
通过一个仪表板连接 Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Gemini 和其他编码代理 CLI。
本地执行守护程序
一个轻量级守护程序在您自己的机器上运行，以便代理针对真实工作区和您已有的凭据执行。
任务分配和跟踪
将工作分配给特定代理，并实时跟踪进度、输出和决策，无需轮询聊天线程。
可复用技能库
一次性捕获座席技能，并在不同工作区和团队成员之间重复应用，以便能力随时间推移而累积。
Webhook 自动化
通过内置的自动驾驶 webhook 处理程序，从 GitHub、Lark 或任何外部服务触发代理工作流。
自托管数据所有权
所有任务、代码更改和集成凭据都保留在您的VPS上，没有遥测，也没有按席位定价。
为什么要在 Hostinger 上运行 Multica
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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