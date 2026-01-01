Multica 是一个开源的托管智能体平台，让您能够将编码AI智能体视为队友，而不是一次性聊天会话。您可以将任务分配给特定的智能体，实时查看它们的进度，并构建一个可重用的技能库，该技能库会随着团队的协作而不断积累。它通过一个轻量级守护程序支持任何本地安装的智能体CLI——Claude Code、Codex、GitHub Copilot、Gemini 等——该守护程序将您的机器连接回中央服务器。

在您的VPS上自托管Multica，可以将每个任务、代码更改和集成凭据保留在您自己的基础设施中，无需按席位付费，也没有第三方智能体遥测。预配置了带有pgvector的PostgreSQL，因此平台从首次启动即可投入生产。