Apache StreamPark 是一个顶级 Apache 项目，它统一了基于 Apache Flink 和 Apache Spark 构建的实时流处理应用程序的完整生命周期。它将一个以开发者为中心的预构建 API 和连接器框架与一个云原生操作控制台相结合，用于从一个单一的 Web UI 编译、部署、监控和扩展流作业。

在您自己的 VPS 上自托管 StreamPark，可以将 Flink 作业工件、部署历史和操作元数据置于您的控制之下，同时消除了在超大规模云服务商上运行独立流处理控制平面的成本和复杂性。