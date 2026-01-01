Heimdall 是一个专门构建的应用程序仪表板，它用一个简洁、可视化的界面取代了杂乱的浏览器书签，用于访问您的所有网络应用程序和服务。它支持与 Sonarr、Radarr 和 SABnzbd 等流行的自托管工具进行增强集成，直接在仪表板磁贴上显示实时统计信息，让您一目了然地监控服务运行状况。

在您自己的 VPS 上自托管 Heimdall，为您提供一个持久、始终可用的起始页，可从任何设备访问，无需外部依赖，并可完全控制您的仪表板布局、主题和 API 集成。