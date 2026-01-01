一键安装部署 Apache ShenYu。
高性能 Java 原生 API 网关，用于服务代理、协议转换以及大规模 API 治理。
为 Apache ShenYu 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache ShenYu 构建什么
Apache ShenYu 是一个开源的、Java 原生的 API 网关，专为需要高吞吐量和低延迟的微服务环境而构建。它充当路由、协议转换和流量治理的统一入口点，跨越基于 Apache Dubbo、Spring Cloud、gRPC、SOFA、WebSocket 等构建的服务。热插拔插件架构允许您启用或禁用流量控制策略——限流、认证、WAF、熔断——而无需重启网关。
捆绑的管理控制台通过基于浏览器的仪表板，为您的团队提供对路由规则、选择器和系统权限的实时可见性和动态控制。在您自己的 VPS 上自托管 ShenYu 可以将 API 流量保留在您的基础设施内，消除按请求计费的云出口成本，并允许您在不依赖托管 API 网关服务的情况下执行治理策略。
Apache ShenYu 的主要功能
热插拔插件
在运行时启用、禁用或重新配置流量插件（如限速、身份验证、WAF 等），无需重启网关或中断实时流量。
多协议支持
通过单一网关入口点，代理 Apache Dubbo、Spring Cloud、gRPC、SOFA、TARS、WebSocket 和 MQTT 的请求。
动态交通控制
通过管理界面定义路由选择器和规则，这些规则会立即生效，使运营团队能够精细控制每个请求由哪个上游接收。
内置可观测性
分布式追踪、指标导出和结构化日志集成，为您提供对所有代理服务的 API 延迟和错误率的端到端可见性。
OAuth 2.0 和 JWT 认证
在请求到达您的后端服务之前，通过在网关层使用 OAuth 2.0、JWT 令牌验证或自定义签名验证来保护 API。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache ShenYu
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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