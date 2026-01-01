Apache ShenYu 是一个开源的、Java 原生的 API 网关，专为需要高吞吐量和低延迟的微服务环境而构建。它充当路由、协议转换和流量治理的统一入口点，跨越基于 Apache Dubbo、Spring Cloud、gRPC、SOFA、WebSocket 等构建的服务。热插拔插件架构允许您启用或禁用流量控制策略——限流、认证、WAF、熔断——而无需重启网关。

捆绑的管理控制台通过基于浏览器的仪表板，为您的团队提供对路由规则、选择器和系统权限的实时可见性和动态控制。在您自己的 VPS 上自托管 ShenYu 可以将 API 流量保留在您的基础设施内，消除按请求计费的云出口成本，并允许您在不依赖托管 API 网关服务的情况下执行治理策略。