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开源加密货币交易机器人，用于在 15+ 个交易所上自动化 AI、网格、DCA 和 TradingView 策略。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 OctoBot 构建什么

OctoBot 是一款免费的开源加密货币交易机器人，它通过单一的网页界面连接到币安、Coinbase、Kraken、Hyperliquid、OKX、KuCoin、Bybit 以及其他 15 家以上的交易所。它支持网格交易、美元成本平均法、做市、AI 驱动策略、TradingView Webhook 自动化，以及一个完全可脚本化的回测引擎，用于根据历史市场数据优化设置。

在您自己的 VPS 上自托管 OctoBot，可以确保每个 API 密钥、配置文件和交易历史记录都在您的直接控制之下，您与交易所之间没有托管层。浏览器用户界面在您的 VPS 上 24/7 运行，因此即使您的本地机器离线，策略也能持续执行，而触手插件系统允许您使用自定义信号或界面扩展机器人，而无需触及上游镜像。

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你可以用 {name} 构建什么

OctoBot 的主要功能

15+ 交易所支持

连接到 Binance、Coinbase、Kraken、Hyperliquid、OKX、KuCoin、Bybit 以及更多现货和期货交易所，只需一次部署。

多种策略类型

在独立的配置文件中并行运行网格交易、DCA、做市、套利、AI驱动信号和TradingView webhook策略。

TradingView 自动化

将 TradingView 警报直接接收到 OctoBot 中，从而根据您最喜欢的 Pine Script 指标触发交易，无需任何中介服务。

回溯测试引擎

在真实交易所投入资金之前，可根据历史市场数据重放策略，并查看详细的业绩报告。

Tentacles 插件系统

通过社区触角扩展 OctoBot，以支持新的策略、交易所和界面，或者编写您自己的，而无需分叉项目。

电报和网页提醒

通过内置的网页仪表板监控投资组合和交易活动，或将实时通知推送到 Telegram，实现随时随地控制。

为什么要在 Hostinger 上运行 OctoBot

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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