OctoBot 是一款免费的开源加密货币交易机器人，它通过单一的网页界面连接到币安、Coinbase、Kraken、Hyperliquid、OKX、KuCoin、Bybit 以及其他 15 家以上的交易所。它支持网格交易、美元成本平均法、做市、AI 驱动策略、TradingView Webhook 自动化，以及一个完全可脚本化的回测引擎，用于根据历史市场数据优化设置。

在您自己的 VPS 上自托管 OctoBot，可以确保每个 API 密钥、配置文件和交易历史记录都在您的直接控制之下，您与交易所之间没有托管层。浏览器用户界面在您的 VPS 上 24/7 运行，因此即使您的本地机器离线，策略也能持续执行，而触手插件系统允许您使用自定义信号或界面扩展机器人，而无需触及上游镜像。