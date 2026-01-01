NetBird 客户端是一个现代 VPN 解决方案，它创建基于 WireGuard 的设备间覆盖网络，无需复杂的服务器配置。它自动建立点对点连接，并提供企业级功能，包括 SSO 集成、多因素认证和精细的访问策略——所有这些都通过中央控制平面进行管理，无需传统的 VPN 中心。

在您的 VPS 上运行 NetBird 客户端可将您的云基础设施连接到您的私有 NetBird 网络，从而实现对您整个环境中的服务和资源的安全加密访问，同时使敏感工作负载完全脱离公共互联网，并置于您的完全控制之下。