一键安装部署 NetBird 客户端。
基于 WireGuard 的网状 VPN 客户端，可将您的 VPS 连接到具有零信任访问控制的安全私有网络。
为 NetBird Client 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
NetBird Client 的主要功能
WireGuard 网状网络
自动在设备之间建立直接的对等WireGuard隧道，提供高性能加密连接，同时避免了中央VPN服务器的瓶颈。
零信任访问控制
细粒度网络策略精确确定哪些设备和用户可以访问哪些资源，从而在您的整个基础设施中强制执行最小权限访问。
SSO 和 MFA 整合
与流行的身份提供商集成，用于单点登录和多因素身份验证，无需额外工具即可将企业级安全性引入您的私有网络。
自动NAT穿透
内置打洞和中继回退确保可靠的连接，即使设备位于防火墙或限制性NAT之后，也无需手动端口转发。
抗量子加密
可选的 Rosenpass 集成在 WireGuard 的基础上增加了后量子密钥交换，使您的加密隧道能够抵御新兴威胁，面向未来。
为什么要在 Hostinger 上运行 NetBird Client
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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