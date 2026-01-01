OpenViking 是一个专为 AI 智能体设计的开源上下文数据库，由火山引擎（字节跳动旗下的云平台）开发。OpenViking 引入了一种文件系统范式，通过 viking:// 协议将智能体的记忆、资源和技能组织成一个统一且可导航的结构，而非将 AI 上下文分散存储在向量嵌入中。分层上下文加载（L0/L1/L2）通过按需获取内容而非预先加载整个知识库，从而减少了 token 的使用量。

在您自己的 VPS 上自托管 OpenViking，可以确保敏感的智能体记忆、业务知识和 API 凭证完全由您掌控——这对于具有严格数据治理要求的组织至关重要。您可以选择嵌入提供商（OpenAI、Jina 或火山引擎），并保留您的智能体所学习的每一个字节的所有权。