部署 OpenViking 一键安装。
专为 AI 智能体设计的开源上下文数据库，它采用文件系统范式，以统一记忆、资源和技能。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenViking 构建什么
OpenViking 是一个专为 AI 智能体设计的开源上下文数据库，由火山引擎（字节跳动旗下的云平台）开发。OpenViking 引入了一种文件系统范式，通过 viking:// 协议将智能体的记忆、资源和技能组织成一个统一且可导航的结构，而非将 AI 上下文分散存储在向量嵌入中。分层上下文加载（L0/L1/L2）通过按需获取内容而非预先加载整个知识库，从而减少了 token 的使用量。
在您自己的 VPS 上自托管 OpenViking，可以确保敏感的智能体记忆、业务知识和 API 凭证完全由您掌控——这对于具有严格数据治理要求的组织至关重要。您可以选择嵌入提供商（OpenAI、Jina 或火山引擎），并保留您的智能体所学习的每一个字节的所有权。
OpenViking 的主要功能
文件系统上下文范式
在 viking:// 协议下组织代理的记忆、资源和技能，使上下文像文件系统一样可导航，而不是一个扁平的嵌入存储。
分层上下文加载
L0/L1/L2 加载按需获取内容，大幅减少令牌使用量，同时不牺牲代理可用的知识深度。
多提供商嵌入
支持 OpenAI、Jina 和 Volcengine 嵌入提供商，因此您可以使用现有的 API 密钥和首选模型，而无需供应商锁定。
自进化上下文
代理可以随着时间的推移更新和迭代自己的知识库，从而实现持续学习，无需人工干预。
目录递归检索
结合结构化目录导航和语义搜索，为每个代理请求呈现最相关的上下文。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenViking
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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