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隐私优先的基于浏览器的图像优化器，无需上传到任何服务器即可压缩和转换图像。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Mazanoke 构建什么

Mazanoke 是一个完全在浏览器中运行的自托管图像优化器。当用户通过 Mazanoke 界面压缩、调整大小或转换图像时，所有处理都在其设备本地进行——没有图像数据传输到服务器或任何第三方。这使其适用于处理无法上传到云压缩工具的敏感图像。

与托管图像优化服务不同，在您的 VPS 上自托管 Mazanoke 为您的团队提供了一个私有的、始终可用的图像处理端点。它支持多种格式，自动剥离 EXIF 元数据（例如 GPS 位置和时间戳），并且可以通过可选的 HTTP 基本身份验证进行保护以限制访问。

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你可以用 {name} 构建什么

Mazanoke 的主要功能

浏览器内处理

所有图像压缩和转换都在浏览器中本地运行 — 没有任何图像数据发送到服务器或任何外部服务。

多格式转换

可在JPEG、PNG、WebP、AVIF、HEIC、GIF、ICO和TIFF之间进行任意组合转换，并支持调节质量设置。

自动EXIF删除

在分享图片前，请剥离图片中嵌入的元数据，包括GPS位置、时间戳和相机信息。

HTTP 基本认证

访问默认受HTTP基本认证保护，确保您的实例仅限授权用户访问。

PWA 离线支持

将 Mazanoke 安装为渐进式 Web 应用程序，用于离线图像处理，无需互联网连接。

为什么要在 Hostinger 上运行 Mazanoke

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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