一键安装部署 Mazanoke。
隐私优先的基于浏览器的图像优化器，无需上传到任何服务器即可压缩和转换图像。
为 Mazanoke 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Mazanoke 的主要功能
浏览器内处理
所有图像压缩和转换都在浏览器中本地运行 — 没有任何图像数据发送到服务器或任何外部服务。
多格式转换
可在JPEG、PNG、WebP、AVIF、HEIC、GIF、ICO和TIFF之间进行任意组合转换，并支持调节质量设置。
自动EXIF删除
在分享图片前，请剥离图片中嵌入的元数据，包括GPS位置、时间戳和相机信息。
HTTP 基本认证
访问默认受HTTP基本认证保护，确保您的实例仅限授权用户访问。
PWA 离线支持
将 Mazanoke 安装为渐进式 Web 应用程序，用于离线图像处理，无需互联网连接。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mazanoke
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。