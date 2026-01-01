Mazanoke 是一个完全在浏览器中运行的自托管图像优化器。当用户通过 Mazanoke 界面压缩、调整大小或转换图像时，所有处理都在其设备本地进行——没有图像数据传输到服务器或任何第三方。这使其适用于处理无法上传到云压缩工具的敏感图像。

与托管图像优化服务不同，在您的 VPS 上自托管 Mazanoke 为您的团队提供了一个私有的、始终可用的图像处理端点。它支持多种格式，自动剥离 EXIF 元数据（例如 GPS 位置和时间戳），并且可以通过可选的 HTTP 基本身份验证进行保护以限制访问。