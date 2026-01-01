一键部署 WireMock。
业界标准的 HTTP API 模拟服务器，用于模拟 REST 服务、测试边缘情况以及并行开发。
为 WireMock 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 WireMock 构建什么
WireMock是一个开源的HTTP API模拟器，它允许工程团队使用可编程的模拟来替换真实服务。通过REST API或JSON文件定义存根，通过URL、请求头、查询参数、cookie或请求体内容匹配传入请求，并返回使用Handlebars模板生成的动态响应。记录真实流量并在以后重放，以离线重现生产场景。
在您自己的VPS上自托管WireMock，可以为每个团队提供一个共享的模拟环境，用于契约测试、演示数据、第三方API替代以及延迟注入或格式错误的有效负载等混沌场景。持久卷确保您的映射定义、响应文件和自定义扩展在重新部署后保持完整，从而使您的测试夹具随服务器一起移动。
WireMock 的主要功能
灵活的请求匹配
根据 URL 模式、请求头、查询参数、Cookie 以及 JSON 或 XML 正文内容，匹配传入的 HTTP 请求，以进行精确的存根选择。
动态响应模板
使用 Handlebars 模板动态生成响应，并可访问请求数据、随机值、日期和自定义辅助函数。
录制和回放
捕获针对真实上游的实时流量，并稍后重放记录的交互，以重现无需网络依赖的场景。
故障和延迟模拟
注入可配置的延迟、断开的连接和格式错误的有效负载，以测试您的应用程序如何处理不可靠的下游服务。
有状态的场景
使用状态机建模多步骤工作流，以便同一端点可以根据之前的交互返回不同的响应。
管理员 REST API
通过管理API，以编程方式管理存根、请求日志、场景和录制，用于CI/CD自动化和工具集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 WireMock
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。