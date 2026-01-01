WireMock是一个开源的HTTP API模拟器，它允许工程团队使用可编程的模拟来替换真实服务。通过REST API或JSON文件定义存根，通过URL、请求头、查询参数、cookie或请求体内容匹配传入请求，并返回使用Handlebars模板生成的动态响应。记录真实流量并在以后重放，以离线重现生产场景。

在您自己的VPS上自托管WireMock，可以为每个团队提供一个共享的模拟环境，用于契约测试、演示数据、第三方API替代以及延迟注入或格式错误的有效负载等混沌场景。持久卷确保您的映射定义、响应文件和自定义扩展在重新部署后保持完整，从而使您的测试夹具随服务器一起移动。