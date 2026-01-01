NocoBase 是一个以可扩展性为先的开源无代码/低代码平台，它将可视化界面与插件化架构相结合，以便公民开发者和工程师都能高效协作。其数据建模引擎、拖放式 UI 构建器和工作流自动化工具涵盖了从简单的 CRUD 应用程序到复杂的多租户业务应用程序的一切。

在您的 VPS 上自托管 NocoBase 消除了按用户计费的定价模式，将敏感业务数据保留在您自己的基础设施上，并使开发团队能够自由安装自定义插件并与内部系统集成，不受任何供应商限制。