一键安装部署 NocoBase。
采用插件化架构的可扩展开源无代码平台，用于构建内部工具和业务应用程序。
为 NocoBase 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
NocoBase 的主要功能
可视化数据建模
通过可视化界面定义表、字段和复杂关系，支持所有常见的字段类型，包括附件、公式和查找。
拖放式 UI 构建器
通过在画布上排列块和组件来设计响应式应用程序界面，标准布局无需前端代码。
插件化架构
通过社区或自定义插件扩展平台，以实现新的字段类型、操作和集成，而无需修改核心应用程序。
工作流自动化
可视化构建条件业务流程和审批流，在数据变化时触发操作，无需从头编写后端逻辑。
基于角色的权限
在角色级别控制对数据和UI元素的访问，支持在单个安装中实现多租户和部门级隔离。
自动生成的API
每个数据模型都会自动公开 REST API 端点，从而无需额外开发即可与外部系统和自定义前端集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 NocoBase
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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