NocoBase最高立减 70%

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采用插件化架构的可扩展开源无代码平台，用于构建内部工具和业务应用程序。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 NocoBase 构建什么

NocoBase 是一个以可扩展性为先的开源无代码/低代码平台，它将可视化界面与插件化架构相结合，以便公民开发者和工程师都能高效协作。其数据建模引擎、拖放式 UI 构建器和工作流自动化工具涵盖了从简单的 CRUD 应用程序到复杂的多租户业务应用程序的一切。

在您的 VPS 上自托管 NocoBase 消除了按用户计费的定价模式，将敏感业务数据保留在您自己的基础设施上，并使开发团队能够自由安装自定义插件并与内部系统集成，不受任何供应商限制。

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你可以用 {name} 构建什么

NocoBase 的主要功能

可视化数据建模

通过可视化界面定义表、字段和复杂关系，支持所有常见的字段类型，包括附件、公式和查找。

拖放式 UI 构建器

通过在画布上排列块和组件来设计响应式应用程序界面，标准布局无需前端代码。

插件化架构

通过社区或自定义插件扩展平台，以实现新的字段类型、操作和集成，而无需修改核心应用程序。

工作流自动化

可视化构建条件业务流程和审批流，在数据变化时触发操作，无需从头编写后端逻辑。

基于角色的权限

在角色级别控制对数据和UI元素的访问，支持在单个安装中实现多租户和部门级隔离。

自动生成的API

每个数据模型都会自动公开 REST API 端点，从而无需额外开发即可与外部系统和自定义前端集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 NocoBase

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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