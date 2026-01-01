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开源错误跟踪和性能监控平台，与 Sentry SDK 完全兼容——一个轻量级的自托管替代方案。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 GlitchTip 构建什么

GlitchTip 是一个开源的错误跟踪和性能监控平台，可以直接替代 Sentry。每个官方 Sentry SDK——适用于 JavaScript、Python、PHP、Ruby、Go、Java、.NET、移动端等——只需将其指向您的 GlitchTip DSN，即可保持不变地工作。该平台捕获未处理的异常、面包屑上下文、源映射和发布跟踪，其工作流程和 UI 模式与开发人员从 Sentry 中已知的相同。

在您的 VPS 上自托管 GlitchTip，您可以获得 Sentry SaaS 提供的所有错误跟踪工作流程——但资源占用极少，并且没有按事件配额。单容器一体化模式处理数据摄取、Web UI 和后台处理，无需单独的工作服务。

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你可以用 {name} 构建什么

GlitchTip 的主要功能

Sentry 兼容 API

Sentry 的即插即用替代品 — 每个官方 Sentry SDK 都可以正常工作，无需更改，只需将其指向您的 GlitchTip DSN，无需重写代码。

错误捕获和分组

通过堆栈跟踪指纹对相似异常进行智能分组，可消除重复噪音，每次只呈现一个独特问题，并附带完整的事件历史记录。

源映射和发布

上传 JavaScript 源映射以用于生产构建和标记发布，以便堆栈跟踪解析到原始源代码行，并且回归跟踪开箱即用。

性能和正常运行时间

可选的事务性能监控和正常运行时间检查，结合响应时间配置文件和外部健康探测，对错误跟踪进行了补充。

发布通知

Slack、Discord、Microsoft Teams、通用 webhook 和电子邮件警报会在每个项目的首次出现、回归和阈值突破时触发。

团队和项目范围界定

通过按项目和团队组织错误，并利用用户角色权限，确保前端、后端和移动团队只能查看各自的异常流。

为什么要在 Hostinger 上运行 GlitchTip

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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