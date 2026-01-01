GlitchTip 是一个开源的错误跟踪和性能监控平台，可以直接替代 Sentry。每个官方 Sentry SDK——适用于 JavaScript、Python、PHP、Ruby、Go、Java、.NET、移动端等——只需将其指向您的 GlitchTip DSN，即可保持不变地工作。该平台捕获未处理的异常、面包屑上下文、源映射和发布跟踪，其工作流程和 UI 模式与开发人员从 Sentry 中已知的相同。

在您的 VPS 上自托管 GlitchTip，您可以获得 Sentry SaaS 提供的所有错误跟踪工作流程——但资源占用极少，并且没有按事件配额。单容器一体化模式处理数据摄取、Web UI 和后台处理，无需单独的工作服务。