Grafana Tempo是一个高扩展性的分布式追踪后端，旨在从OpenTelemetry、Jaeger、Zipkin及其他来源摄取追踪数据，无需复杂的底层架构。与依赖Elasticsearch或Cassandra的追踪存储不同，Tempo将追踪数据存储在对象存储中，从而在大规模应用中实现成本效益。它与Grafana原生集成，让工程师可以直接从Prometheus指标或Loki日志行跳转到相应的追踪。

此模板将Tempo与Grafana Alloy（作为OpenTelemetry收集器）、Prometheus（用于指标）以及Grafana（作为可视化层）捆绑在一起，为您提供一个独立的分布式追踪堆栈，您可以在您的VPS上完全拥有和控制它。