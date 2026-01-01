一键安装部署 Grafana Tempo。
开源分布式追踪后端，兼容 OpenTelemetry、Jaeger 和 Zipkin，内置 Grafana 可视化。
为 Grafana Tempo 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Grafana Tempo 构建什么
Grafana Tempo是一个高扩展性的分布式追踪后端，旨在从OpenTelemetry、Jaeger、Zipkin及其他来源摄取追踪数据，无需复杂的底层架构。与依赖Elasticsearch或Cassandra的追踪存储不同，Tempo将追踪数据存储在对象存储中，从而在大规模应用中实现成本效益。它与Grafana原生集成，让工程师可以直接从Prometheus指标或Loki日志行跳转到相应的追踪。
此模板将Tempo与Grafana Alloy（作为OpenTelemetry收集器）、Prometheus（用于指标）以及Grafana（作为可视化层）捆绑在一起，为您提供一个独立的分布式追踪堆栈，您可以在您的VPS上完全拥有和控制它。
Grafana Tempo 的主要功能
OpenTelemetry 原生
支持通过 OTLP gRPC 和 HTTP、Jaeger 以及 Zipkin 协议接收追踪数据，因此，任何已进行插桩的应用程序都无需使用特定于供应商的 SDK 即可发送数据。
来自链路追踪的指标
通过指标生成器，从 span 数据中自动生成 RED 指标（速率、错误、持续时间），从而为 Prometheus 填充服务级别的洞察，而无需额外的插桩。
Grafana 集成
预配置的 Grafana 数据源让您能够从任何指标或日志行一键跳转到相关的追踪，从而加速根本原因分析。
TraceQL 查询语言
一种专门构建的查询语言，让您能够根据服务、持续时间、错误状态和跨度属性来筛选和聚合跟踪，其精确度是即席搜索无法比拟的。
高性价比存储
将跟踪数据存储在本地磁盘上，无需Elasticsearch或Cassandra，从而保持基础设施简单，并使运营成本可预测。
服务图可视化
从跟踪数据中导出服务依赖图并在 Grafana 中渲染，为团队提供服务间通信和延迟的实时视图。
为什么要在 Hostinger 上运行 Grafana Tempo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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