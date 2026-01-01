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你可以用 Grafana Tempo 构建什么

Grafana Tempo是一个高扩展性的分布式追踪后端，旨在从OpenTelemetry、Jaeger、Zipkin及其他来源摄取追踪数据，无需复杂的底层架构。与依赖Elasticsearch或Cassandra的追踪存储不同，Tempo将追踪数据存储在对象存储中，从而在大规模应用中实现成本效益。它与Grafana原生集成，让工程师可以直接从Prometheus指标或Loki日志行跳转到相应的追踪。

此模板将Tempo与Grafana Alloy（作为OpenTelemetry收集器）、Prometheus（用于指标）以及Grafana（作为可视化层）捆绑在一起，为您提供一个独立的分布式追踪堆栈，您可以在您的VPS上完全拥有和控制它。

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你可以用 {name} 构建什么

Grafana Tempo 的主要功能

OpenTelemetry 原生

支持通过 OTLP gRPC 和 HTTP、Jaeger 以及 Zipkin 协议接收追踪数据，因此，任何已进行插桩的应用程序都无需使用特定于供应商的 SDK 即可发送数据。

来自链路追踪的指标

通过指标生成器，从 span 数据中自动生成 RED 指标（速率、错误、持续时间），从而为 Prometheus 填充服务级别的洞察，而无需额外的插桩。

Grafana 集成

预配置的 Grafana 数据源让您能够从任何指标或日志行一键跳转到相关的追踪，从而加速根本原因分析。

TraceQL 查询语言

一种专门构建的查询语言，让您能够根据服务、持续时间、错误状态和跨度属性来筛选和聚合跟踪，其精确度是即席搜索无法比拟的。

高性价比存储

将跟踪数据存储在本地磁盘上，无需Elasticsearch或Cassandra，从而保持基础设施简单，并使运营成本可预测。

服务图可视化

从跟踪数据中导出服务依赖图并在 Grafana 中渲染，为团队提供服务间通信和延迟的实时视图。

为什么要在 Hostinger 上运行 Grafana Tempo

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