PieFed 是一个开源的联邦链接聚合器和讨论平台——一个用 Python 和 Flask 编写的 Lemmy 和 Mbin 替代品。它通过 ActivityPub 连接到更广泛的 Fediverse，因此，Lemmy、Mbin、Mastodon 和其他兼容服务器上的用户可以订阅您托管的社区，您的成员也可以关注任何地方的社区。

PieFed 的独特之处在于其对社区健康的强烈关注：内置信任级别、内容警告、基于主题的动态策展以及精细的版主工具是该平台的核心功能，而非附加扩展。在您的 VPS 上自托管可确保内容所有权、审核策略和成员数据完全由您控制，没有算法动态操纵或平台锁定。