一键安装部署 PieFed。
联邦制的Reddit风格链接聚合器和讨论平台，具有一流的审核工具和ActivityPub互操作性。
为 PieFed 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PieFed 构建什么
PieFed 是一个开源的联邦链接聚合器和讨论平台——一个用 Python 和 Flask 编写的 Lemmy 和 Mbin 替代品。它通过 ActivityPub 连接到更广泛的 Fediverse，因此，Lemmy、Mbin、Mastodon 和其他兼容服务器上的用户可以订阅您托管的社区，您的成员也可以关注任何地方的社区。
PieFed 的独特之处在于其对社区健康的强烈关注：内置信任级别、内容警告、基于主题的动态策展以及精细的版主工具是该平台的核心功能，而非附加扩展。在您的 VPS 上自托管可确保内容所有权、审核策略和成员数据完全由您控制，没有算法动态操纵或平台锁定。
PieFed 的主要功能
ActivityPub 联邦
与Lemmy、Mbin、Mastodon以及其他Fediverse服务互操作，从而让您的社区能够触达网络上的用户，而不会将他们锁定在单一平台上。
一流审核
信任等级、举报队列、内容警告以及社区专属规则，让版主从一开始就对讨论质量拥有精确的控制权。
基于主题的动态
将相关社区分组到主题中，并让用户关注整个兴趣领域，而不是逐个订阅社区。
投票与嵌套回复
熟悉的Reddit风格的串联评论，支持点赞和点踩，并提供多种排序方式来对讨论进行排名。
内置 API
Alpha API 兼容 Lemmy 客户端，允许用户通过生态系统中已有的第三方移动和桌面应用程序进行浏览和发帖。
轻量级 Python 技术栈
Flask、PostgreSQL、Redis 和 Celery 在适度的VPS硬件上高效运行，为社区增长留有余地，而无需基础设施成本。
为什么要在 Hostinger 上运行 PieFed
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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