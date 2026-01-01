Letta 是一个开源框架，用于创建具有长期记忆的 AI 代理，使它们能够从对话中学习并随着时间的推移而改进。与无状态聊天机器人不同，Letta 代理维护在会话之间持久存在的记忆块，记住用户偏好，并根据积累的经验调整其行为。

在您的 VPS 上自托管 Letta 可以让您完全控制代理数据和记忆，消除记忆管理的每次请求 API 成本，并让您集成任何 LLM 提供商——从 OpenAI 和 Anthropic 到本地托管的 Ollama 模型——而无需供应商锁定。