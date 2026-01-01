一键安装部署 Letta。
开源框架，用于构建具备持久记忆、能随时间学习和改进的有状态AI智能体。
为 Letta 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Letta 的主要功能
持久代理内存
代理使用结构化内存块在会话之间保留上下文，这样它们就不会忘记过去的对话或用户偏好。
多提供商 LLM 支持
连接到 OpenAI、Anthropic、Groq、Ollama 等 — 无需更改代理逻辑即可切换模型。
REST API 和 SDK
完整的 REST API 附带 Python 和 TypeScript SDK，用于将有状态代理集成到任何应用程序或工作流中。
多智能体编排
构建具有代理间通信、共享内存和协调任务执行功能的复杂管道。
工具执行
智能体可以调用自定义工具并在沙盒环境中执行代码，以作用于真实世界。
记忆自我编辑
智能体实时更新自己的记忆块，从而实现持续的自我完善和自适应行为。
为什么要在 Hostinger 上运行 Letta
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。