withoutbg 是一个自托管的、由AI驱动的背景移除应用程序，它在您自己的服务器上完全运行一个四阶段的ONNX模型管道。它提供了一个拖放式网页界面，用于从产品照片、肖像和营销图片中移除背景 — 无需将文件发送到云服务或支付按图片计费的费用。该管道结合了ISNet分割、Depth Anything V2引导、Focus Matting和一个精修模型，仅通过CPU推理即可生成干净、透明背景的结果。

所有模型权重都捆绑在Docker镜像中，因此，除了部署容器之外，无需进行任何配置 — 无需下载模型，无需GPU，处理路径上也没有外部API调用。