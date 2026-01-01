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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 withoutbg 构建什么

withoutbg 是一个自托管的、由AI驱动的背景移除应用程序，它在您自己的服务器上完全运行一个四阶段的ONNX模型管道。它提供了一个拖放式网页界面，用于从产品照片、肖像和营销图片中移除背景 — 无需将文件发送到云服务或支付按图片计费的费用。该管道结合了ISNet分割、Depth Anything V2引导、Focus Matting和一个精修模型，仅通过CPU推理即可生成干净、透明背景的结果。

所有模型权重都捆绑在Docker镜像中，因此，除了部署容器之外，无需进行任何配置 — 无需下载模型，无需GPU，处理路径上也没有外部API调用。

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withoutbg 的主要功能

本地AI模型流水线

在您自己的服务器上使用捆绑的ONNX模型运行所有背景移除处理 — 没有任何图像会被发送到外部云服务。

四阶段处理

ISNet 分割、Depth Anything V2 指导、焦点抠图和一个精修模型协同工作，以在头发、毛发和复杂主体上生成清晰的边缘。

无需 GPU

基于CPU的ONNX推理意味着任何标准VPS都可以运行完整的模型管道，无需GPU硬件或CUDA设置。

拖放式网页界面

基于React的界面允许用户拖放图片，并下载PNG、JPEG或WebP格式的透明背景结果，无需任何设置。

无图片费用

自托管消除了SaaS背景移除API的按图片收费——以固定的VPS成本处理无限数量的图片。

为什么要在 Hostinger 上运行 withoutbg

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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